22:34 12 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.52
  • EUR73.04
Поиск
ЛЭП

Молния стала причиной сбоя в подаче электроэнергии на всей территории Абхазии

© Фото: José Alejandro Cuffia
Происшествия
Получить короткую ссылку
916 0 0

Подача электроэнергии по всей территории страны оперативно восстанавливается.

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Попадание молнии в высоковольтную линию, спровоцировало срабатывание дифференциальной защиты, в результате чего произошло отключение, сообщило РУП "Черноморэнерго".

"В результате попадания молнии в высоковольтную линию, сработала дифференциальная защита и произошло отключение. Повреждений нет", - подчеркнули в РУП "Черноморэнерго".

Также пресс-служба предприятия проинформировала, что из-за отключения высоковольтной линии в Галском районе республики без подачи электроэнергии осталась практически вся территория республики Абхазия.

Отключение света произошло в 20:05. Подача электроэнергии была восстановлена в 20:26.

Теги:
Черноморэнерго


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крым
Отдых в СССР: как отдыхали в здравницах и санаториях
Дозаправка в воздухе: как российская авиация отрабатывает континентальные полеты
Золотой запас Европейских государств на душу населения

Соцсети

Sputnikabkhazia