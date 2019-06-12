Молния стала причиной сбоя в подаче электроэнергии на всей территории Абхазии

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Попадание молнии в высоковольтную линию, спровоцировало срабатывание дифференциальной защиты, в результате чего произошло отключение, сообщило РУП "Черноморэнерго".

"В результате попадания молнии в высоковольтную линию, сработала дифференциальная защита и произошло отключение. Повреждений нет", - подчеркнули в РУП "Черноморэнерго".

Также пресс-служба предприятия проинформировала, что из-за отключения высоковольтной линии в Галском районе республики без подачи электроэнергии осталась практически вся территория республики Абхазия.

Отключение света произошло в 20:05. Подача электроэнергии была восстановлена в 20:26.