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Мигранты на лодке в Бодруме, архивное фото

Мигранты погибли после крушения лодки у берегов Турции

© AFP 2019 / BULENT KILIC
Происшествия
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Лодка с нелегальными мигрантами на борту потерпела крушение у берегов турецкой провинции Мугла в Эгейском море.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. По меньшей мере 12 нелегальных мигрантов погибли в результате крушения лодки у Эгейского побережья Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Sabah.

Инцидент произошел у берегов турецкой провинции Мугла. На место происшествия были направлены команды береговой охраны, дайверы и вертолет. Турецкой береговой охране удалось спасти 31 человека. По данным издания, мигранты пытались добраться до греческих островов.

Мигранты прибывают в Турцию, надеясь добраться через нее в Европу. В 2018 году, по данным турецкого МВД, в стране были задержаны около 268 тысяч нелегальных мигрантов.



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