Заключенный СИЗО сбежал из-под стражи в Сухуме

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Заключенный Следственного изолятора МВД Абхазии Хаджарат Адлейба, который пребывал на стационарном лечении в Республиканском Центре по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, совершил побег из-под стражи в пятницу 21 июня, проинформировала пресс-служба МВД Абхазии.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители пытаются установить место нахождения Адлейба.

По факту побега прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 315 Уголовного Кодекса Республики Абхазия - побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, говорится в сообщении пресс-службы.

Хаджарат Адлейба 1985 года рождения был приговорен в 2018 году к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 65000 рублей за незаконное хищение чужого имущества, хищение огнестрельного оружия, а так же незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.



