Один из пилотов разбившихся в Германии истребителей погиб

Немецкие СМИ сообщили о гибели одного из пилотов военного немецкого самолета, который разбился в небе над Германией в понедельник 24 июня.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Пилот одного из истребителей Eurofighter Военно-воздушных сил Германии, потерпевших крушение на северо-востоке страны в понедельник 24 июня, найден мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал n-tv.

Два истребителя разбились в Германии>>

Два военных самолета Eurofighter столкнулись в воздухе в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Один из двоих пилотов найден живым. О причинах катастрофы пока не сообщается. По информации немецких ВВС, инцидент произошел во время тренировочного полета.