21:24 24 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.91
  • EUR71.60
Поиск

Один из пилотов разбившихся в Германии истребителей погиб

© AFP 2019 / Jens Buttner
Происшествия
Получить короткую ссылку
21 0 0

Немецкие СМИ сообщили о гибели одного из пилотов военного немецкого самолета, который разбился в небе над Германией в понедельник 24 июня.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Пилот одного из истребителей Eurofighter Военно-воздушных сил Германии, потерпевших крушение на северо-востоке страны в понедельник 24 июня, найден мертвым, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал n-tv.

Два истребителя разбились в Германии>>

Два военных самолета Eurofighter столкнулись в воздухе в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Один из двоих пилотов найден живым. О причинах катастрофы пока не сообщается. По информации немецких ВВС, инцидент произошел во время тренировочного полета.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дым из труб жилых домов Милана, Италия
Опасность, которая рядом: что происходит с воздухом на планете
Дань традициям: как в Испании прошел фестиваль прыжков через младенцев
Цена путешествия в Абхазию
Путешествие в Абхазию: цены на проживание и транспорт

Соцсети

Sputnikabkhazia