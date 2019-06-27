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Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара

Пассажирский самолет Ан-24 потерпел крушение в Бурятии

Происшествия
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При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и совершил столкновение со зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета.

СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

По данным республиканского МЧС, на борту самолета находились 46 человека, в том числе 4 члена экипажа.

Согласно оперативной информации, два пилота погибли на месте крушения. 44 человека спасены, 7 пострадавших доставлены в медицинское учреждение.

Глава республики поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром в четверг Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

"По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение с зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета", - сказал Фишев.

Восточно-Сибирское Следственное управление Следственного комитете России на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска

Расследованием займутся также МАК и территориальное управление Росавиации.

Теги:
авиакатастрофы


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