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Десять человек, по предварительным данным, пострадали и один погиб в аварии под Гудаутой

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Происшествия
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на центральной республиканской трассе Абхазии в районе перекрестка у села Лыхны Гудаутского района вечером воскресенья 30 июня.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадри Есиава. По предварительным данным, одного погибшего и десять человек с различными травмами доставили в Гудаутскую районную больницу с места автомобильной аварии, произошедшей в воскресенье 30 июня в районе перекрестка у села Лыхны, сообщил корреспонденту Sputnik главврач больницы Хаджарат Шамба.

"Из числа доставленных двое с травмами средней тяжести, у остальных повреждения легкого характера. Тяжелых нет",- добавил он.

Авария произошла на центральной трассе Абхазии вблизи перекрестка у села Лыхны в Гудаутском районе примерно в 21:00 в воскресенье 30 июня.

Теги:
ДТП


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