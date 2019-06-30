Десять человек, по предварительным данным, пострадали и один погиб в аварии под Гудаутой

Дорожно-транспортное происшествие случилось на центральной республиканской трассе Абхазии в районе перекрестка у села Лыхны Гудаутского района вечером воскресенья 30 июня.

СУХУМ, 30 июн - Sputnik, Бадри Есиава. По предварительным данным, одного погибшего и десять человек с различными травмами доставили в Гудаутскую районную больницу с места автомобильной аварии, произошедшей в воскресенье 30 июня в районе перекрестка у села Лыхны, сообщил корреспонденту Sputnik главврач больницы Хаджарат Шамба.

"Из числа доставленных двое с травмами средней тяжести, у остальных повреждения легкого характера. Тяжелых нет",- добавил он.

Авария произошла на центральной трассе Абхазии вблизи перекрестка у села Лыхны в Гудаутском районе примерно в 21:00 в воскресенье 30 июня.