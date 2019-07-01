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Скорая помощь в Индии. Архивное фото

Автобус рухнул в ущелье в Индии: не менее 30 человек погибли

© Sputnik / Евгений Пахомов
Происшествия
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По предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина опрокинулась в ущелье.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Местная полиция сообщила, что по меньшей мере 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

"Авария унесла жизни 30 человек, еще семь получили критические ранения", - сказал представитель правоохранительных органов штата Ангрес Сингх.

Авария произошла рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. В данный момент на месте автокатастрофы работают спасатели. Полиция ведет расследование произошедшего.

Как отмечают СМИ, ежегодно жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.

Теги:
ДТП, Индия


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