Автобус рухнул в ущелье в Индии: не менее 30 человек погибли

По предварительным данным, водитель потерял управление на сложном участке дороги, после чего машина опрокинулась в ущелье.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Местная полиция сообщила, что по меньшей мере 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

"Авария унесла жизни 30 человек, еще семь получили критические ранения", - сказал представитель правоохранительных органов штата Ангрес Сингх.

Авария произошла рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в округ Киштвар. В данный момент на месте автокатастрофы работают спасатели. Полиция ведет расследование произошедшего.

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25 killed after bus plunges into gorge in Jammu and Kashmir’s Kishtwar. pic.twitter.com/Og9xKd7Qgj — NBL-MADHUBANI (@MadhubaniNbl) 1 июля 2019 г.

Как отмечают СМИ, ежегодно жертвами ДТП в Индии становятся более 100 тысяч человек, еще от 300 до 400 тысяч получают травмы различной степени тяжести.