Небывалые осадки: метровый слой града накрыл мексиканский город

В Мексике град такой силы был зарегистрирован впервые за всю историю наблюдений.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Город Гвадалахара в Мексике оказался погребен под слоем льда после сильнейшего града, передает РИА Новости со ссылкой на издание Economista.

Местное издание отмечает, что в некоторых районах толщина слоя образовавшегося льда достигает одного метра или больше. Армия Мексики активировала план помощи гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях. На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановлено, некоторые машины почти полностью находятся подо льдом, многие здания обрушились.

"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", - заявил командир 14 пехотного батальона Серхио Лопес Лара.

#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR — Brandi News Update (@brandilmelb) 1 июля 2019 г.

На данный момент нет информации о погибших и пострадавших из-за града, проинформировал директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан.

Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019 © AFP 2019 / ULISES RUIZ

Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019 © AFP 2019 / ULISES RUIZ

Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019 © AFP 2019 / ULISES RUIZ

Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019 © AFP 2019 / ULISES RUIZ 1 / 4 © AFP 2019 / ULISES RUIZ Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019

По данным издания Diario de Mexico, в расчистке города ото льда участвуют военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов.