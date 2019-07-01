Небывалые осадки: метровый слой града накрыл мексиканский город

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. Город Гвадалахара в Мексике оказался погребен под слоем льда после сильнейшего града, передает РИА Новости со ссылкой на издание Economista.
Местное издание отмечает, что в некоторых районах толщина слоя образовавшегося льда достигает одного метра или больше. Армия Мексики активировала план помощи гражданскому населению в чрезвычайных ситуациях. На фотографиях в местных СМИ видно, что лед покрыл большую часть дорог, движение остановлено, некоторые машины почти полностью находятся подо льдом, многие здания обрушились.
#Guadalajara blanketed in 1.5 metres of ice after massive #hailstorm#Mexico pic.twitter.com/4zpejukGlY— Ruptly (@Ruptly) 1 июля 2019 г.
"Такого града еще не было зарегистрировано. Как заявляют власти, такое событие зафиксировано впервые", - заявил командир 14 пехотного батальона Серхио Лопес Лара.
#Mexicana city turns white after freak hail storm blankets area in ice.The streets of sunny #Mexico were transformed into a winter wonderland overnight after a freak hail storm swept across the city of #Guadalajara #Ice up to 1.5cm thick carpeted the city in the western #Mexico pic.twitter.com/c9h3WH5ayR— Brandi News Update (@brandilmelb) 1 июля 2019 г.
На данный момент нет информации о погибших и пострадавших из-за града, проинформировал директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан.
- Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019© AFP 2019 / ULISES RUIZ
- Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019© AFP 2019 / ULISES RUIZ
- Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019© AFP 2019 / ULISES RUIZ
- Последствия сильного града в Гвадалахаре, Мексика. 30 июня 2019© AFP 2019 / ULISES RUIZ
По данным издания Diario de Mexico, в расчистке города ото льда участвуют военные, сотрудники сил гражданской обороны и местных муниципальных органов.