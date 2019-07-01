"Автомобили-невидимки" задержаны на российско-абхазской границе

По данным таможенных органов России, за 2018 год около 2000 временно ввезенных на территорию России автомобилей, оформленных на юридические лица в Абхазии, так и не было вывезено обратно.

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. На российско-абхазской границе зафиксировано несколько попыток ввоза "автомобилей-невидимок" по поддельным документам, сообщила пресс-служба сочинской таможни.

18 июня житель Ингушетии на таможенном посту МАПП "Адлер" подал декларацию на вывоз автомобиля марки Toyota Mark II в Республику Абхазия. По документам, машина была временно ввезена в Россию как транспортное средство.

Гражданин России может ввезти в страну автомобиль на срок до 1 года, уплатив необходимые таможенные пошлины.

В ходе проверки декларации выяснилось, что сам автомобиль на линии таможенного контроля отсутствует. Кроме того, инспекторы таможни установили, что оттиск личной номерной печати, подпись должностного лица таможенного органа и записи "таможенный контроль проведен" являются недействительными.

В ходе проверки выяснилось, что житель Ингушетии, подавший декларацию, прибыл на таможенный пост вместе с сыном на его временно ввезенном автомобиле Nissan Fuga.

Мужчины имели при себе два комплекта документов на автомобили, один - достоверный на транспортное средство, на котором они прибыли на таможенный пост, а другой - поддельный.

После проставления инспектором необходимых отметок на декларации на автомобиль Nissan Fuga, сын скопировал запись "ТК проведен" и подпись инспектора на таможенную декларацию автомобиля его отца, сообщили в пресс-службе таможни.

Позже молодой человек пояснил, что сделал эту запись, думая, что ее забыл произвести сотрудник таможни. После этого он передал документы отцу, который проследовал на пост для закрытия временного ввоза. Инспектор таможни усомнился в подлинности проставленных в документе отметок, обратив внимание на размытый оттиск печати, и попросил предъявить автомобиль.

Мужчина признался, что машина находится в Республике Ингушетия. "Оформить" декларацию, по его словам, ему помог знакомый, который проставил на декларации оттиск печати красного цвета, похожий на таможенную печать. Этот же знакомый якобы пояснил ему, что с указанной отметкой можно выехать без автомобиля. Спустя несколько дней таможенниками были выявлены еще две аналогичные попытки "вывоза" несуществующих в пункте пропуска машин.

Согласно законодательству РФ, использование заведомо подложного документа квалифицируется как уголовное преступление. Таким образом, перевозчикам "автомобилей-невидимок" грозит наказание по статьям Уголовного кодекса об изготовлении и использовании заведомо ложных документов.