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МВД

МВД Абхазии рассказало об обстоятельствах смертельного ДТП под Гудаутой

© Sputnik / Илона Хварцкия
Происшествия
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на 70-м километре республиканской трассы Абхазии в районе перекрестка у села Лыхны Гудаутского района вечером в воскресенье 30 июня.

СУХУМ, 1 июл - Sputnik. МВД Абхазии уточнило детали ДТП, произошедшего накануне вечером в Гудаутском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Honda Elysion" 1962 года рождения, житель города Гудаута, двигаясь со стороны города Гагра по направлению города Гудаута, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter", проинформировала пресс-служба МВД Абхазии.

Отмечается, что микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter", направлявшимся из Сухума в Гагру с 20 пассажирами, управлял житель города Сухум 1982 года рождения.

"В результате ДТП водитель машины "Honda Elysion" скончался, следовавшая с ним супруга была доставлена в Республиканскую больницу в город Сухум. По словам женщины, у супруга в пути следования начался сердечный приступ, который и спровоцировал ДТП", - сказано в сообщении МВД республики.

Водитель микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" и 18 пассажиров были доставлены в Гудаутскую районную больницу, жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Согласно акту медицинского освидетельствования, на момент совершения ДТП водитель автомобиля "Mercedes-Benz Sprinter" был трезв.

По данному факту собран соответствующий материал и передан в орган предварительного расследования Гудаутского РОВД.

Теги:
ДТП


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