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При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Расследование обстоятельств проводит главнокомандующий ВМФ России.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков-подводников, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Пожар произошел 1 июля в российских территориальных водах на глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.

"В ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. Четырнадцать моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - говорится в сообщении.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск", - подчеркнули в Минобороны России.



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