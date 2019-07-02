Большая потеря: Шойгу доложил Путину о гибели моряков-подводников

В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в понедельник 1 июля погибли 14 российских моряков-подводников.

СУХУМ, 2 июл – Sputnik. Пожар на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков потушили благодаря решительным действиям экипажа, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

По словам министра, в настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причины произошедшего.

Глава российского государства принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку. Кроме того, Путин попросил Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады о причинах трагедии и доложить о них.

"Из 14 погибших – семь капитанов первого ранга, двое Героев России. Это - большая потеря", - сказал глава государства.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул в понедельник 1 июля. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.