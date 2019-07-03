Дело о белуге в чемодане: житель Абхазии осужден за контрабанду в Сочи

Белуга занесена не только в Красную книгу России, эта рыба также включена в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП), ей присвоен охранный статус "Виды на грани исчезновения".

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Адлерский суд приговорил уроженца Абхазии к трем годам условно за контрабанду краснокнижной белуги, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

34-летний Колоджян А.А. был задержан на МАПП "Адлер" в сентябре прошлого года, при себе у мужчины был чемодан с особью особо ценной рыбы весом 12 с половиной килограммов.

Рыбу изъяли и направили в Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства для проведения ихтиологической экспертизы. Специалисты подтвердили, что представленный на исследование образец является белугой, которая входит в Перечень особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

В отношении Колоджяна А.А. было возбужден уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ "Контрабанда особо ценных водных биологических ресурсов". Адлерский суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком, равным наказанию.