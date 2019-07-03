Шойгу прибыл в Североморск для установления причин гибели 14 подводников

Причины пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 подводников, устанавливаются.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Североморск Мурманской области, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул в понедельник 1 июля. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Из 14 погибших было семь капитанов первого ранга, двое Героев России.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку.

По сообщению Минобороны России, в настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске, причины произошедшего устанавливаются.