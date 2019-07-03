12:52 03 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.23
  • EUR71.41
Поиск

Шойгу прибыл в Североморск для установления причин гибели 14 подводников

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
Получить короткую ссылку
31 0 0

Причины пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 подводников, устанавливаются.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента России Владимира Путина прибыл в Североморск Мурманской области, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Большая потеря: Шойгу доложил Путину о гибели моряков-подводников

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул в понедельник 1 июля. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды. Из 14 погибших было семь капитанов первого ранга, двое Героев России.

Президент России Владимир Путин принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку.

По сообщению Минобороны России, в настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске, причины произошедшего устанавливаются.

По теме

При пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 подводников


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Инопланетные пейзажи: Киргизия в объективе голландского фотографа
Никакой личной жизни: за пандами в Московском зоопарке можно следить онлайн
Российские вузы в мировом рейтинге QS - 2019
Лучшие из лучших: российские вузы в рейтинге QS - 2019
Соцсети
Sputnikabkhazia