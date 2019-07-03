Боролись до конца: Шойгу раскрыл детали ЧП в Баренцевом море

Все погибшие при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ офицеры будут представлены к госнаградам.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о том, что происходило на научно-исследовательском глубоководном аппарате во время пожара в Баренцевом море, передает РИА Новости.

"Погибли 14 членов экипажа, остальных удалось спасти", - заявил Шойгу, открывая совещание в Североморске с членами комиссии по установлению причин пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"Произошла большая трагедия. Погибли наши товарищи, сослуживцы. На научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России при проведении плановых исследований в российских территориальных водах Баренцева моря возник пожар", - сказал министр.

Он сообщил, что на борту аппарата был гражданский специалист.

"В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу.

Ценой своих жизней моряки выполнили трудную задачу - ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат, подчеркнул министр.

Глава военного ведомства заявил, что в результате инцидента погибли моряки, которые были уникальными военными специалистами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли.

Он поручил оказать семья погибших всю необходимую помощь.

Инцидент произошел 1 июля в российских территориальных водах Баренцева моря на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России.