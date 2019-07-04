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Шойгу назвал причину пожара на глубоководном аппарате

© Sputnik / Михаил Климентьев
Происшествия
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Владимир Путин поручил Сергею Шойгу представить к госнаградам экипаж глубоководного аппарата, где при пожаре погибли 14 человек.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что основная причина ЧП с глубоководным аппаратом в Баренцевом море - пожар в аккумуляторном отсеке, передает РИА Новости.

"Установлена основная причина происшествия – это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата", - заявил Шойгу.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Второго июля президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП.

Шойгу в ходе совещания в Североморске заявил, что подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Он отметил, что после возгорания первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский представитель промышленности, после чего за ним задраили люк, чтобы не допустить распространения огня.

По словам министра, моряки ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Шойгу отметил, что всех погибших при пожаре офицеров представят к госнаградам, а их семьям окажут необходимую помощь и поддержку.

Теги:
Ксения Шойгу, Сергей Шойгу, Владимир Путин


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