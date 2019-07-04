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Следственная группа на месте взрыва фейерверочных изделий, 3 июля 2019

Один человек погиб и 10 пострадали во время салюта в Минске

© Foto / Следственный комитет Республики Беларусь
Происшествия
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ЧП произошло 3 июля во время праздничного салюта на берегу реки Свислочь недалеко от стелы "Минск – город-герой".

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Одна женщина погибла и 10 пострадали во время праздничного салюта в честь Дня Независимости в Минске, сообщает Следственный комитет Белоруссии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 463 (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Белоруссии.

"По делу выдвинуты и отрабатываются версии о: неисправности салютных установок, неисправности фейерверочных изделий, неправильном заряжании салютных установок, неправильной эксплуатации салютных установок", - говорится в сообщении.

Следователи продолжают работу на месте происшествия, изъята техническая документация по эксплуатации салютных установок и фейерверочных изделий. Допрашиваются свидетели, в том числе военнослужащие, которые заряжали салютную установку, и сотрудники предприятия-поставщика фейерверков.

Как сообщает Sputnik Беларусь, в четверг утром парк Победы, из которого велся салют, оцеплен. На месте происшествия разбросаны картонные и пластиковые упаковки, похожие на оболочки от салютов. Взрывной волной были выбиты окна в некоторых домах.



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