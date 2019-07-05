Спасатели ищут двух пропавших после ЧП с катамараном под Джубгой

Катамаран перевернулся приблизительно в 100 метрах от берега.

СУХУМ, 5 июл- Sputnik. В Черном море в Туапсинском районе Краснодарского края перевернулся прогулочный катамаран 18 человек доставлены на берег, судьба двоих неизвестна, сообщает РИА Новости.

"Вблизи населенного пункта Джубга опрокинулся прогулочный катамаран, на борту которого, по предварительным данным, находились 20 человек. На берег доставлены четверо детей и 14 взрослых, одной женщине оказывается помощь", - сказал представитель экстренных служб региона.

По его словам, остается неизвестной судьба двух человек.

По данным источника "Кубанских новостей" в оперативных службах региона, инцидент произошел 5 июля около 17:45 на пляже "Гринвуд".