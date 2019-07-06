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Землетрясение в семь баллов произошло в Калифорнии

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Происшествия
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В результате подземных толчков, магнитуда которых составила 7,1 баллов, несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света, несколько человек пострадали.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Землетрясение мощностью в 7,1 баллов произошло на юге американского штата Калифорния, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы в в 03:19 по местному времени (06:19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света.

Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. в четверг 4 июня там зафиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.

Почему происходят землетрясения
© Sputnik / Редактор: Алексей Тиматков. Дизайнер: Ирина Климова.
Почему происходят землетрясения


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