Землетрясение в семь баллов произошло в Калифорнии

В результате подземных толчков, магнитуда которых составила 7,1 баллов, несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света, несколько человек пострадали.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Землетрясение мощностью в 7,1 баллов произошло на юге американского штата Калифорния, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы в в 03:19 по местному времени (06:19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света.

Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. в четверг 4 июня там зафиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.