Землетрясение в семь баллов произошло в Калифорнии

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Землетрясение мощностью в 7,1 баллов произошло на юге американского штата Калифорния, есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зарегистрированы в в 03:19 по местному времени (06:19 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.
@abc15 @azfamily— Huiyin Li (@worific) 6 июля 2019 г.
Felt the after shock here in Maricopa, Arizona in Pinal County. #earthquake #EarthquakeLA pic.twitter.com/oxvx46xqZ4
Несколько зданий получили повреждения, около двух тысяч человек остались без света.
Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.
Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. в четверг 4 июня там зафиксировали толчки магнитудой 6,6. Эпицентр располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.