Капитана катера, опрокинувшегося в Черном море под Джубгой, задержали

В результате ЧП в Черном море вблизи поселка Джубга Краснодарского края погибли два человека.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. Полицейские задержали водителя перевернувшегося в Черном море прогулочного катера и передали его представителям следственного ведомства, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Капитаном судна оказался уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения.

Сообщается также, что установлены личности погибших в результате ЧП установлены - две женщины из Мордовии и Белгорода, 1977 и 1985 года рождения. Поиски пострадавших при ЧП на катере в Черном море вблизи Джубги больше не ведутся, установлено местонахождение всех людей.

"Никого не ищут, все на месте, кроме двух погибших. Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь, царапины, ссадины", - отметил глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

Ранее сообщалось, не было точной информации о судьбе шести человек.

В пятницу 5 июля в МЧС России сообщили, что прогулочный катер перевернулся в Черном море вблизи поселка Джубга в Краснодарском крае. По предварительным данным, на судне находились 43 человека. Директор муниципального пляжа "Джубга" сообщил, что судно было перегружено.