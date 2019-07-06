Следственный комитет России: затонувший в Черном море катер был перегружен

На борту судна, затонувшего в Черном море в пятницу 5 июля, находились 55 человек, вместо положенных 12.

СУХУМ - 6 июл, Sputnik. На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек при вместимости в 12, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что на борту судно могло находиться 43 человека.

Очевидцы сняли на видео кадры спасения пассажиров с затонувшего в Черном море прогулочного катера "Атолл".

На видео заметна часть катера, почти полностью погрузившегося в воду. Рядом с ним находились пассажиры, которых поднимали на борт несколько судов, оказавшихся поблизости.

Прогулочный катер "Атолл" перевернулся в пятницу 5 июля, трагедия произошла в ста метрах от берега в районе поселка Джубга Краснодарского края. Погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. Еще несколько человек пострадали.

Правоохранительные органы задержали капитана судна и передали его представителям следственного ведомства. Им оказался уроженец города Приморско-Ахтарск 1963 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи допрашивают судовладельца и беседуют с пострадавшими, а также уточняют число людей, находившихся на катере. На месте крушения работают криминалисты.