Похищенный три месяца назад Омар Мерцхулава сбежал из плена

Трое граждан Абхазии задержаны в субботу 6 июля по подозрению в похищении Омара Мерцхулава. Данные о них не разглашаются в интересах следствия, сообщили в Генпрокуратуре Абхазии.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Похищенный в апреле настоящего года Омар Мерцхулава сбежал из плена в субботу 6 июля, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Отмечается, что в субботу 6 июля были задержаны трое подозреваемых в преступлении. Их имена не разглашаются в интересах следствия.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных и процессуальных действий направленных на доказанность их вины, установление иных участников данного преступления, подробных обстоятельств имевшего место 17 апреля 2019 года похищения и последующего насильственного удержания гражданина Мерцхулава Омара Датиковича", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По данным правоохранительных органов, 17 апреля в 22:40 Омар Мерцхулава 1979 года рождения, управлявший Mercedes-Benz Sprinter был остановлен водителем белого внедорожника на улице Эшерская в селе Гумиста Сухумского района. Из автомобиля вышли трое неустановленных следствием лиц в камуфлированной форме, в масках, вооруженные огнестрельным оружием и похитили Мерцхулава.

Позже Mercedes-Benz Sprinter был обнаружен на пустыре в селе Гумиста.

По факту похищения Омара Мерцхулава 18 апреля прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержали троих подозреваемых.

19 апреля по подозрению в совершении разбойного нападения и похищении человека, угоне, незаконном обороте наркотиков и хранении огнестрельного оружия был задержан Адгур Дзкуя, 1974 года рождения, его арестовали на два месяца. Дзкуа вину не признал.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий 23 апреля в гаражах, принадлежащих Эрику Чкадуа, правоохранители обнаружили находящийся в розыске автомобиль "Mercedes-Benz", в его салоне были найдены и изъяты огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки, в багажнике находились государственные номерные знаки России. Во втором гараже находился ранее угнанный автомобиль "Lexus" белого цвета.

24 апреля был задержан Беслан Бганба, 1982 года рождения, который подозревается в совершении разбойного нападения, похищении человека, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его арестовали на два месяца. Он не признал свою вину.

30 апреля правоохранители задержали Эрика Чкадуа, 1979 года рождения, подозреваемого в совершении разбойного нападения, похищении, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, его также арестовали на два месяца.