Пляжи Краснодарского края проверят на безопасность после ЧП в Джубге

5 июля в Черном море затонул прогулочный катер, на котором находилось 55 отдыхающих при вместимости 12 человек.

СУХУМ - 8 июл, Sputnik. Все пляжи Краснодарского края проверят на соблюдение правил безопасности туристических перевозок после ЧП с гибелью двух человек в Джубге, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова.

"В настоящее время Южной транспортной прокуратурой организованы проверки соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания на территории региона", - сказала Кузнецова.

Накануне Туапсинский районный суд на два месяца арестовал судоводителя, который управлял перевернувшимся катером "Атолл".

Ранее Южное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

В пятницу в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с 55 туристами. В результате происшествия погибли две женщины из Мордовии и Белгорода.