МВД Абхазии: водители столкнувшихся в Пицунде машин были трезвы

Ранее сообщалось, что двух пострадавших в ДТП в Пицунде туристок отправят продолжать лечение в России.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Водители попавших в ДТП в Пицунде машин в установленном порядке прошли процедуру медицинского освидетельствования, согласно заключению экспертов, оба водителя были трезвы, проинформировала пресс-служба МВД Абхазии.

"Следственным отделом управления внутренних дел по Гагрскому району проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в 10:15 8 июля текущего года в районе Цитрусового совхаза Гагрского района", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Volkswagen CRAFTER", 1980 года рождения, при пересечении Пицундской шоссейной дороги с односторонним движением допустил столкновение с машиной "Mercedes-Benz", которой управлял житель села Алахадзы, 1971 года рождения.

Ранее главврач Центральной районной больницы Гагры Вячеслав Аргун сообщил, что после ДТП в лечебницу доставили 16 человек, из которых 9 человек оставили на стационарном лечении.

У одной из пациенток перелом остистых отростков позвоночника, ей необходимо оставаться на лечение в Гагре месяц, после чего ее можно будет отправить на лечение по месту жительства, подчеркнул он.

Пресс-секретарь Посольства России в Абхазии Денис Лавриков сообщил, что ведомство отслеживает ситуацию, связанную с ДТП с российскими туристами.

Авария произошла 8 июля утром. В результате столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen, в котором было 15 пассажиров, опрокинулся на бок.