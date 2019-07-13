11:30 13 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.02
  • EUR71.01
Поиск
Здание 112 Украина, 13 июля 2019

Здание телеканала "112. Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета

© Foto/ 112 Украина
Происшествия
Получить короткую ссылку
25 0 0

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Неизвестные обстреляли здание телеканала "112.Украина" в Киеве из гранатомета, полиция квалифицирует произошедшее, как террористический акт, передает РИА Новости.

"В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание "112 Украина", - сказано в сообщении телеканала.

В полиции Киева сообщили, что ведутся активные поиски злоумышленников.

Владимир Путин и Оливер Стоун
Showtime Networks Inc.
Владимир Путин рассказал Оливеру Стоуну об инциденте в Керченском проливе

"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы", - проинформировала пресс-служба киевской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", все собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения причинены лишь фасаду здания, отмечается на сайте телеканала.

Телеканал "112.Украина" ранее анонсировал показ нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" на ближайшие дни. По информации телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.

Оливер Стоун о Путине: истинный сын России>>

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.

По теме

"Им устроят "ночь длинных ножей": что ждет украинских националистов
В Киеве радикалы устроили погром в здании Россотрудничества
Марш в честь Бандеры прошел в Киеве
Теги:
Киев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: наводнение, скачки и чемпионата мира по ношению жен
Привет учениям Sea Breeze2019: как прошло массовое десантирование в Крыму
Что будет, если бросить курить
Соцсети
Sputnikabkhazia