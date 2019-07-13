Здание телеканала "112. Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета

Накануне телеканал "112. Украина" обратился к международным организациям в связи с давлением и угрозами, которые начали поступать из-за анонсированного на канале нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Неизвестные обстреляли здание телеканала "112.Украина" в Киеве из гранатомета, полиция квалифицирует произошедшее, как террористический акт, передает РИА Новости.

"В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтяревская, двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание "112 Украина", - сказано в сообщении телеканала.

В полиции Киева сообщили, что ведутся активные поиски злоумышленников.

"Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы", - проинформировала пресс-служба киевской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", все собранные материалы будут переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения причинены лишь фасаду здания, отмечается на сайте телеканала.

Телеканал "112.Украина" ранее анонсировал показ нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" на ближайшие дни. По информации телеканала, Стоун и украинский документалист Игорь Лопатенок в своей картине попытались разобраться в кризисе на Украине. Для этого Стоун взял эксклюзивное интервью у президента России. Они обсудили, в частности, инцидент в Керченском проливе.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.