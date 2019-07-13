17:00 13 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.02
  • EUR71.01
Поиск
Изолятор временного содержания МВД Абхазии

МВД Абхазии проводит служебную проверку по факту смерти задержанного

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
Получить короткую ссылку
921 0 0

Назначенная служебная проверка должна определить степень исполнения своих обязанностей сотрудниками министерства внутренних дел.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба назначил служебную проверку по факту гибели задержанного гражданина Тарба Анзора Валиковича (1969 года рождения), сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки будут установлены все обстоятельства смерти гражданина Тарба Анзора Валиковича, а также определена степень исполнения служебных обязанностей ответственными лицами", - сказано в сообщении МВД республики.

В сообщении отмечается, что "первостепенной задачей министерства внутренних дел является обеспечение безопасности граждан".

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что "превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств не допустимо ни в отношении задержанных и подследственных, ни в отношении уже осужденных лиц".

Теги:
МВД Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Изысканный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино
Брысь, косматый!
Незванный гость: как отважная собака защищала дом от дикого медведя
Что будет, если бросить курить
Соцсети
Sputnikabkhazia