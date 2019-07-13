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Пожар по улице Дбар в Сухуме, 13 июля 2019

Пожар произошел в гостинице в центре Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Сообщение о пожаре на пульт дежурного диспетчера в МЧС Абхазии поступило 20:14 в субботу 13 июля.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Гостиница "Александрия" загорелась в центре Сухума на улице Дбар в субботу 13 июля, сообщает с места корреспондент Sputnik.

Сообщение о пожаре на пульт дежурного диспетчера в МЧС Абхазии поступило 20:14. Загорелась серверная комната на первом этаже здания. На место выехал пожарный расчет.

"Спустя 15 минут после того, как на первом этаже локализовали возгорание, новый очаг выявили на чердаке. Пожарные сразу приступили к тушению. На данный момент возгорание локализовано. Ведутся работы по ликвидации пожара. К счастью, очаг возгорания небольшой, примерно 50-60 квадратных метров. Кровля не пострадала", - уточнил замначальника отдела по Государственному пожарному надзору и охране города Сухум.

Пожар по улице Дбар в Сухуме, 13 июля 2019
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пожар по улице Дбар в Сухуме, 13 июля 2019

На месте происшествия сейчас работают три пожарных расчета: две автоцистерны и одна автолестница. Причины возгорания пока неизвестны. 

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Теги:
пожар


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