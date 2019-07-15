Боевиков ИГ*, готовивших теракты, ликвидировали в Ростовской области

СУХУМ, 15 июл – Sputnik. Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность группы террористов ИГ*, в состав которой входили три российских гражданина, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что боевики готовили теракты и нападения на полицейских.

Силовики пытались остановить автомобиль главаря террористической группировки у хутора Глинки в Ростовской области. В ответ боевик оказал сопротивление и начал стрелять. От ответного огня в машине взорвалась бомба, террорист погиб на месте.

Позднее в Ростове-на-Дону задержали еще двух членов ячейки, у которых изъяли взрывчатку, детонаторы и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по различным статьям, в том числе "Приготовление к террористическому акту".

Отмечается, что на след подозреваемых силовики вышли после ликвидации в апреле 2018 года еще одной "ростовской" террористической ячейки.

*Террористическая организация, запрещенная в России.