Фотофакт: обвал набережной в Сухуме

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В Сухуме обрушилась часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин". Территория оцеплена лентой, передает с места корреспондент Sputnik.
Как рассказали в заведении, море не первый раз подмывает берег, до сих пор владельцы кафе своими силами справлялись с ситуацией. В этот раз ущерб намного более существенный, но ремонт обвалившегося участка в "Пингвине" тоже собираются осуществлять за счет собственных средств.
На работу кафе обвал набережной не повлияет, уверяют сотрудники заведения.
Читайте также:
-
Причал под водой: кадры места обрушения у ресторана "Амра">>
-
Адгур Харазия: инвестор готов отремонтировать ресторан "Амра">>