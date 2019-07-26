Фотофакт: обвал набережной в Сухуме

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В Сухуме обрушилась часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин". Территория оцеплена лентой, передает с места корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Томас Тхайцук Обрушение площадки на территории кафе "Пингвин"

Как рассказали в заведении, море не первый раз подмывает берег, до сих пор владельцы кафе своими силами справлялись с ситуацией. В этот раз ущерб намного более существенный, но ремонт обвалившегося участка в "Пингвине" тоже собираются осуществлять за счет собственных средств.

На работу кафе обвал набережной не повлияет, уверяют сотрудники заведения.

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