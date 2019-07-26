14:22 26 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR70.31
Поиск
Обрушение площадки на территории кафе Пингвин

Фотофакт: обвал набережной в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
Получить короткую ссылку
508 0 0

В результате ливневых дождей в Сухуме обрушилась часть набережной.

СУХУМ, 26 июл - Sputnik. В Сухуме обрушилась часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин". Территория оцеплена лентой, передает с места корреспондент Sputnik.

Обрушевшаеся часть площадки на территории кафе Пингвин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обрушение площадки на территории кафе "Пингвин"

Как рассказали в заведении, море не первый раз подмывает берег, до сих пор владельцы кафе своими силами справлялись с ситуацией. В этот раз ущерб намного более существенный, но ремонт обвалившегося участка в "Пингвине" тоже собираются осуществлять за счет собственных средств.

На работу кафе обвал набережной не повлияет, уверяют сотрудники заведения.

Читайте также:

Теги:
набережная, Сухум


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Памяти актера Рутгера Хауэра: самые известные роли в кино
Российские моряки рассказали подробности их задержания на Украине
Российские моряки рассказали подробности их задержания на Украине
Шпаргалка для туриста в Абхазии
Отдых в Абхазии: памятка туристам
Соцсети
Sputnikabkhazia