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Обрушевшаяся часть площадки на территории кафе Пингвин

Обрушившуюся часть набережной в Сухуме отремонтирует владелица кафе "Пингвин"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин", обрушилась после сильных ливней вечером 25 июля.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Владелица кафе рассказала Sputnik, что будет ремонтировать территорию, прилегающую к "Пингвину", за счет собственных средств.

Обрушение площадки на территории кафе Пингвин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фотофакт: обвал набережной в Сухуме

Часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин", обрушилась вечером 25 июля. Инцидент произошел в результате сильных ливневых дождей. Между тем скульптура "Пингвина-философа" не пострадала. В Администрации Сухума пока не прокомментировали ситуацию.

Это уже не первый случай обвала на набережной вблизи кафе "Пингвин". Ранее ремонт также проводила владелица кафе.

Кафе "Пингвин" – излюбленное место встреч жителей и гостей Сухума. Находится на набережной Диаскуров. В 2012 году перед кафе была установлена скульптура "Пингвин-философ" Архипа Лабахуа.

Обрушевшаеся часть площадки на территории кафе Пингвин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Обрушевшаеся часть площадки на территории кафе "Пингвин"

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Теги:
Сухум, набережная


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