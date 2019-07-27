Обрушившуюся часть набережной в Сухуме отремонтирует владелица кафе "Пингвин"

Часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин", обрушилась после сильных ливней вечером 25 июля.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Владелица кафе рассказала Sputnik, что будет ремонтировать территорию, прилегающую к "Пингвину", за счет собственных средств.

Часть набережной, относящаяся к прибрежному кафе "Пингвин", обрушилась вечером 25 июля. Инцидент произошел в результате сильных ливневых дождей. Между тем скульптура "Пингвина-философа" не пострадала. В Администрации Сухума пока не прокомментировали ситуацию.

Это уже не первый случай обвала на набережной вблизи кафе "Пингвин". Ранее ремонт также проводила владелица кафе.

Кафе "Пингвин" – излюбленное место встреч жителей и гостей Сухума. Находится на набережной Диаскуров. В 2012 году перед кафе была установлена скульптура "Пингвин-философ" Архипа Лабахуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Обрушевшаеся часть площадки на территории кафе "Пингвин"

Читайте также:

Причал под водой: кадры места обрушения у ресторана "Амра"