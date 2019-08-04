Стрельба произошла в торговом центре в Техасе: двадцать человек погибли

Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Двадцать человек погибли при стрельбе в супермаркете в американском городе Эль-Пасо, сообщил в воскресенье журналистам губернатор штата Техас Грег Эббот, передает РИА Новости.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подтвердил, что среди жертв есть трое мексиканцев. Глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен уточнил, что ранения получили 26 человек.

Инцидент произошел в торговом центре Walmart в Эль-Пасо. Полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе, при этом стражам порядка не пришлось применять оружие. Операция по задержанию стрелка длилась 21 минуту, рассказал журналистам губернатор штата Грег Эбботт.

По информации губернатора штата, информация о стрельбе поступила в воскресенье в 10:39 утра, полицейские прибыли на место происшествия через шесть минут. В 11:06 подозреваемого задержали. В полиции отметили, что мужчина сам сдался стражам порядка.

Задержанным оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. Перед тем, как устроить стрельбу в торговом центре Walmart на западе Техаса, он опубликовал на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия". Он также считает, что от этого страдает культура и экономика США.

Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK — Atlantide (@Atlantide4world) 3 августа 2019 г.

Глава полиции города Грег Аллен заявил, что дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

"На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп отметил, что информация о стрельбе в торговом центре в Техасе "очень плохая", речь идет о "многих убитых".

"Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами", - написал американский лидер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо, - акт трусости, который не может быть оправдан.

"Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо, штат Техас, была не только трагедией, но и актом трусости. Я знаю, что сегодня я стою вместе со всеми в этой стране, осуждая этот ненавистный поступок. Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей", - написал Трамп в своем Twitter.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2019 г.

Он также добавил, что "Мелания (Трамп, супруга президента – ред.) и я направляем наши молитвы и самые теплые пожелания жителям Техаса".

Фото мужчины с автоматом, входящего в торговый центр в городе Эль-Пасо на западе Техаса, где произошла стрельба, появилось в распоряжении РИА Новости.

© РИА Новости Фото мужчины с автоматов, входящего в торговый центр в городе Эль Пасо в штате Техас

На фото видно, что мужчина держит автомат наготове, во что-то целится. Черты лица стрелка разобрать невозможно.

Очевидцы стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса рассказали о происшествии, свидетелями которого они стали.

"Он хотел крови, (стрелок - ред.), должно быть, планировал это", - рассказал Кендалл Лонг, который стал свидетелем стрельбы.

По его словам, когда люди начали убегать, было слышно, будто преступник стреляет все быстрее, чтобы суметь ранить больше людей.

Лонг отметил, что Эль-Пасо считался одним из наиболее безопасных городов в США, однако после стрельбы в торговом центре, по всей видимости, ситуация изменится. При этом он назвал произошедшее "внутренним терроризмом".

"Мы просто делали покупки, мы были в отделе женской одежды, и собирались расплатиться, но моя мама услышала, как будто кто-то выполнял строительные работы, ударяя по стене или что-то подобное. Мы собирались расплатиться, и, когда она оглянулась, она сказала, что на самом деле это стрельба. Пригнитесь, пригнитесь, сказала она моему младшему брату и мне. Я схватила маму за руку, схватила младшего брата, и мы выбежали через аварийный выход", - рассказала еще один очевидец происшествия, Бритни Лечуга.

По словам девушки, в торговом центре было "много детей, которые не могли найти своих родителей, все кричали, все были в шоке, не зная что делать, пытаясь спрятаться под одеждой".

Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен в непосредственной близости от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают в Эль-Пасо за покупками.

Россияне не пострадали при стрельбе в Техасе, говорится в сообщении генконсульства России в Хьюстоне.