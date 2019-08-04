Третий случай стрельбы в США за сутки: в Чикаго ранены семь человек

Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 ранены, а в городе Дейтон (штат Огайо) в результате стрельбы погибли девять человек.

СУХУМ, 4 авг - Sputnik. Представитель местной полиции сообщил, что в результате стрельбы в парке на детской площадке в Чикаго ранены семь человек, передает РИА Новости ос ссылкой на подразделение телеканала NBC.

Инцидент произошел в 1:20 по местному времени. Неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro.

Это третий случай стрельбы в США за сутки.

Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах.

Стрелок задержан: им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

Второй случай стрельбы в США за сутки: девять человек погибли в Огайо>>

После этого произошла стрельба в Огайо, погибли девять человек, еще 26 пострадали.