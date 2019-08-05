Взрыв прогремел на территории воинской части в Красноярском крае

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Пожар и взрывы произошли на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).
Представитель экстренных служб региона сообщил агентству, что проводится эвакуация населения из 20-километровой зоны. По предварительным данным экстренных служб, пожар на артиллерийском складе произошел из-за подрыва снаряда.
"Вблизи деревни Каменка произошел подрыв снаряда и пожар на территории артиллерийского склада воинской части", - сказал собеседник агентства.
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Власти города Ачинск рекомендовали жителям сохранять спокойствие и не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.
Глава Красноярского края Александр Усс готовится вылететь в Ачинский район, где произошел взрыв на артиллерийском складе, сообщила руководитель пресс-службы губернатора Елена Уляшева.
"Губернатор готовится вылететь на место. Пока это вся информация", - сказала Уляшева.
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В данный момент на военном складе идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
"Штатными дежурными расчетами приняты меры по недопущению распространения огня и обеспечению безопасности в месте горения. В настоящее время идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники из состава пожарной команды склада", - говорится в сообщении.
В администрации Ачинска проходит экстренное заседание штаба в связи, обсуждается готовность приема пострадавших в результате ЧП.