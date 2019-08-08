Автобус попал в ДТП под Новороссийском: трое погибли, 44 госпитализированы

СУХУМ, 8 авг - Sputnik. На 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив произошло лобовое столкновение автомобиля Volkswagen Touareg и автобуса Hyundai, после чего обе машины упали с тридцатиметрового обрыва, передает РИА Новости.

В обеих машинах находились 47 человек. Погибли находившиеся в легковушке три человека, в том числе двое детей, госпитализированы 44 человека, 13 из них экстренно прооперированы. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В течение дня планируется доставить вертолетом еще одного ребенка в детскую краевую клиническую больницу. Сейчас врачи ждут стабилизации его состояния.

Житель Анапы Валерий Ворошилов поделился видео, сделанным через несколько минут после смертельного ДТП, на котором видно множество машин специальных служб.

"Эта развилка всегда была опасной. Поток машин по трассе идет по маршруту Краснодар – Новороссийск, много фур. В сторону Анапы сложно повернуть и выехать сложно, особенно летом. Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекресток получается", - рассказал автор видео.

Спасатели приступили к подъему автобуса, сорвавшегося с обрыва глубиной около 30 метров под Новороссийском, сообщил агентству представитель ГО и ЧС города.

"Подъемные краны вызвали, ведутся работы по подъему автобуса", - сказал он, уточнив, что после подъема к обследованию автобуса приступят следователи.

Экскурсионный автобус принадлежал санаторию "Эллада" в Анапе — ведомственному лечебно-профилактическому учреждению ФНС.