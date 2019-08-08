Названа возможная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

На 16-м километре автодороги Новороссийск — Керченский пролив с обрыва сорвались внедорожник Volkswagen Touareg и экскурсионный автобус Hyundai с пассажирами.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Водитель автобуса, который стал участником смертельного ДТП под Новороссийском, предположительно, уснул за рулем, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Краснодарского края.

Источник агентства обратил внимание на то, что автобус, попавший в ДТП под Новороссийском, не имел тормозного пути, что косвенно подтверждает версию с заснувшим водителем.

"У автобуса нет тормозного следа. Возможно, водитель автобуса заснул за рулем, его повело влево, он врезался во внедорожник, сбавивший скорость на перекрестке перед поворотом, подхватил его, и вместе они улетели в обрыв", - пояснил собеседник агентства.

В результате инцидента погибли три человека, которые находились в автомобиле, в том числе два ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет".

Старший помощник руководителя СК России по Краснодарскому краю Элла Тюкова рассказала о том, что назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

"Назначены судебно-медицинские, автотехническая экспертизы. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сказала она.

Также сообщается, что кубанским врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пострадавших в аварии под Новороссийском.

"Кубанским врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пациентов после ДТП в Новороссийске. Состояние большинства пациентов не вызывает опасений", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Телеканал "Звезда" опубликовал видео извлечения упавшего с обрыва автобуса после ДТП под Новороссийском.

На кадрах видно, как транспортное средство поднимают с помощью крана. На месте происшествия находятся сотрудники службы спасения.