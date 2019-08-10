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МВД

Возбуждено уголовное дело по факту огнестрельного ранения жителя Ткуарчала

© Sputnik / Илона Хварцкия
Происшествия
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89510

Житель Ткуарчала был ранен в Сухуме в среду 7 августа.

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения огнестрельного ранения жителю города Ткуарчал, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

В среду 7 августа около 21:15 на пересечении улиц Воронова и Набережной Махаджиров в Сухуме был ранен житель города Ткуарчал 1989 года рождения, говорится в сообщении ведомства. Злоумышленник нанес огнестрельные ранения мужчине в результате внезапно возникшей ссоры, пояснили в пресс-службе. Пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу.

Следствие ведет Следственное управление МВД Абхазии.

Теги:
МВД Абхазии, Абхазия


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