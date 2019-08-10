Возбуждено уголовное дело по факту огнестрельного ранения жителя Ткуарчала

СУХУМ, 10 авг – Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту нанесения огнестрельного ранения жителю города Ткуарчал, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.

В среду 7 августа около 21:15 на пересечении улиц Воронова и Набережной Махаджиров в Сухуме был ранен житель города Ткуарчал 1989 года рождения, говорится в сообщении ведомства. Злоумышленник нанес огнестрельные ранения мужчине в результате внезапно возникшей ссоры, пояснили в пресс-службе. Пострадавший был доставлен в Республиканскую больницу.

Следствие ведет Следственное управление МВД Абхазии.