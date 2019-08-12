Рыболовецкое судно затонуло в районе Джубги

ЧП произошло в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от берега поселка Джубга, причиной инцидента стало возгорание двигателя.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Рыболовецкое судно затонуло в море в районе поселка Джубга в Краснодарском крае, сообщает Главное Управление МЧС региона.

Отмечается, что от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования Туапсинский район поступила информация о пожаре на судне в акватории Черного моря, на удалении 1,5 километра от береговой линии поселка Джубга.

"На борту находилось шесть человек, все были доставлены на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет... Судно затонуло", - говорится в сообщении ведомства.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России производили дежурство с берега, а на месте происшествия отработали подразделения КубаньСПАС.