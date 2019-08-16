Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна

Власти Камеруна и представители компании-судовладельца предпринимают меры по выяснению обстоятельств произошедшего.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Пираты захватили у берегов Камеруна трех россиян, передает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

"Российские дипломаты активно взаимодействуют с компетентными камерунскими органами и судовладельцами в целях содействия скорейшему освобождению российских граждан", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

По информации МИДа, 15 августа вблизи камерунского порта Дуала пираты совершили нападение на грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды и принадлежащее датской компании "Ультрабалк".

Петербургское рекрутинговое агентство "Марлоу Навигейшн Россия" в свою очередь проинформировало о том, что пираты захватили восемь членов экипажа, среди которых трое россиян.