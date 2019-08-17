Скончался второй пострадавший в ДТП в Гулрыпше

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавший в ДТП Мамука Родоная скончался во время операции, травмы которые он получил были несовместимы с жизнью, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба.
"У него был разрыв внутренних органов, был ушиб легкого и другие травмы, пациент скончался на операционном столе", - рассказал главврач.
Еще двое пострадавших, Тенгиз Абшилава и Беслан Гогия, получили незначительные травмы, их перенаправили в Республиканскую больницу и их жизни ничего не угрожает, сообщил ранее Зураб Ачба.
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