Скончался второй пострадавший в ДТП в Гулрыпше

Дорожно-транспортное происшествие произошло на главной республиканской трассе в Гулрыпше около часа дня 16 августа.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавший в ДТП Мамука Родоная скончался во время операции, травмы которые он получил были несовместимы с жизнью, сообщил корреспонденту Sputnik главврач Агудзерского госпиталя Зураб Ачба.

"У него был разрыв внутренних органов, был ушиб легкого и другие травмы, пациент скончался на операционном столе", - рассказал главврач.

Авария произошла в Гулрыпше около часа дня 16 августа. В Агудзерский госпиталь были доставлены четверо, один из них, Вахтанг Нижарадзе, к этому моменту уже был мертв. В крайне тяжелом состоянии был доставлен Мамука Родоная, который позже скончался.

Еще двое пострадавших, Тенгиз Абшилава и Беслан Гогия, получили незначительные травмы, их перенаправили в Республиканскую больницу и их жизни ничего не угрожает, сообщил ранее Зураб Ачба.

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