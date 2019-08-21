21:58 21 Августа 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.26
  • EUR73.50
Поиск
Архивное фото

Генпрокуратура сообщила детали смертельного ДТП в Гагрском районе

© Sputnik
Происшествия
Получить короткую ссылку
265902

Водитель автомобиля сбил насмерть пешехода в районе поселка Бзыбь вечером во вторник 20 августа.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении жителя поселка Бзыбь Омара Хагуш по части 3 статьи 263 УК Абхазии – нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщил помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"Согласно имеющейся информации, 20 августа 2019 года примерно в 20:35 на трассе Псоу-Ингур в районе поселка Бзыбь Омар Ремзиевич Хагуш, 1998 года рождения, управляя автомашиной "Ниссан" совершил наезд на пешехода Бубу Дбар-Конджария 1947 года рождения, которая скончалась на месте от полученных травм", - отметили в ведомстве.

Пешехода сбили насмерть в районе поселка Бзыбь>>

Водитель автомобиля задержан и водворен в следственный изолятор, расследование проводит прокуратура Гагрского района, проинформировал Амичба.

Теги:
авария


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие вечеринки: составлен рейтинг самых тусовочных городов мира
Девочка на миллион: 8-летняя звезда бокса покорила Китай
Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провезти в Россию
Соцсети
Sputnikabkhazia