Генпрокуратура сообщила детали смертельного ДТП в Гагрском районе

СУХУМ, 21 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело в отношении жителя поселка Бзыбь Омара Хагуш по части 3 статьи 263 УК Абхазии – нарушение правил дорожного движения, эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщил помощник генпрокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

"Согласно имеющейся информации, 20 августа 2019 года примерно в 20:35 на трассе Псоу-Ингур в районе поселка Бзыбь Омар Ремзиевич Хагуш, 1998 года рождения, управляя автомашиной "Ниссан" совершил наезд на пешехода Бубу Дбар-Конджария 1947 года рождения, которая скончалась на месте от полученных травм", - отметили в ведомстве.

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Водитель автомобиля задержан и водворен в следственный изолятор, расследование проводит прокуратура Гагрского района, проинформировал Амичба.