Два человека получили ранения в результате стрельбы в Сухуме

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В результате стрельбы в Сухуме в четверг 12 сентября двое граждан получили ранения, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

"Один получил касательное ранение, его после обработки раны отпустили. Другой пострадавший получил ранение в ногу, находится в Республиканской больнице", - добавил он.

По словам помощника Генпрокурора, происшествие произошло недалеко от гостиницы "Интер-Сухум".

Более подробная информация о стрельбе в столице будет предоставлена позже, сообщили в Генпрокуратуре.

Следователи УВД Сухума занимаются расследованием происшествия.