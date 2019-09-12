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Два человека получили ранения в результате стрельбы в Сухуме

© Sputnik / Илона Хварцкия
Происшествия
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Следственная группа устанавливает обстоятельства происшествия, сообщили в Генеральной прокуратуре Абхазии.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. В результате стрельбы в Сухуме в четверг 12 сентября двое граждан получили ранения, сообщил корреспонденту Sputnik помощник генпрокурора по связям с общественностью Даур Амичба.

"Один получил касательное ранение, его после обработки раны отпустили. Другой пострадавший получил ранение в ногу, находится в Республиканской больнице", - добавил он.

По словам помощника Генпрокурора, происшествие произошло недалеко от гостиницы "Интер-Сухум".

Более подробная информация о стрельбе в столице будет предоставлена позже, сообщили в Генпрокуратуре.  

Следователи УВД Сухума занимаются расследованием происшествия.



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