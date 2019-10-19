Прорыв дамбы в Красноярском крае привел к гибели 13 человек

По данным МЧС России, на месте происшествия в данный момент работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.

СУХУМ, 19 окт - Sputnik. В районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, передает РИА Новости.

Разрушение дамбы произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины, сообщил представитель экстренных служб региона.

"В 02:00 поступила информация что в районе населенного пункта Щетинкино Курагинкого района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего в имеющемся рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа", - сказано в сообщении МЧС России.

Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи, проинформировали в администрации Щетинкинского сельсовета.

"Прорыв был, вероятно, из-за большого количества воды. Осадки здесь ни при чем. Волна была в высоту около четырех-пяти метров. Она представляла собой сель. Это же отстойники. Там глина, камни, грязь и вскрыша", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что рабочие, выжившие при происшествии, находятся в вагончиках в рабочем поселке. По его словам, все пострадавшие уже доставлены в больницу.

По последним данным МЧС, в результате прорыва дамбы погибли 13 человек, еще сорок четыре человека пострадали. Судьба более десяти человек остается неизвестной.

Следователи предполагают, что в затопленных из-за прорыва дамбы в Красноярском крае общежитиях могли находиться до 80 человек, сообщает ГСУСК региона.

"В ночное время на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу на реке Сейба, в результате чего затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могло размещаться до 80 человек, но точное количество находившихся там людей устанавливается", - говорится в сообщении.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей из центрального аппарата Следственного комитета для оказания помощи в расследовании дела.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела", - говорится в сообщении СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Кроме того, в МЧС России проинформировали о том, что к месту ЧП направлены все аварийно-спасательные слжбы из ближайшего города Артемовск – десять человек и три единицы техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов МИ-8 и МИ-26 из Сибирского спасательного центра.

Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию с прорывом дамбы на юге региона под личный контроль, сообщается на сайте правительства края. Александр Усс и глава краевого главка МВД Александр Речицкий вылетели в Курагинский район, где погибли люди при прорыве дамбы.