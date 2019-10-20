Названа приоритетная версия причины прорыва дамбы в Красноярском крае

Ранее в экстренных службах Красноярского края одной из причин происшествия называли износ тела плотины.

СУХУМ, 20 окт - Sputnik. Следователи считают, что основной причиной прорыва дамбы в Красноярском крае, могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Задержаны директор золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", начальник и мастер горного участка этой же организации. Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи", - отмечается в сообщении.

Кроме того, следователи завели дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Отмечается, что в офисе организации проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Ранее глава МЧС по краю заявил, что в ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 14 госпитализированы, судьба шестерых остается неизвестной.