Пассажирский самолет потерпел крушение в Казахстане: 12 человек погибли

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приостановило полеты самолетов типа Fokker 100, который рухнул в Алма-Ате.

СУХУМ, 27 дек - Sputnik. Самолет Fokker 100 авиакомпании Bek Air после вылета из аэропорта Алма-Аты потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным зданием, передает Sputnik Казахстан.

По предварительным данным, погибли 12 человек, в больницах находятся не менее 49 пострадавших. Всего на борту Fokker 100 находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

"В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено 5 взрослых с политравмами. В ГКБ №4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте 14", - говорится в сообщении мэрии Алма-Аты.

Добавляется, что в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу также доставлены пять пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Почти тысяча человек работают на месте крушения самолета в Алма-Ате, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

"Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным погибших.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря. Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с Аскаром Маминым. Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом", - заверил глава государства.

Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство.

Отмечается, что аэропорт казахстанской Алма-Аты работает в штатном режиме после крушения самолета.