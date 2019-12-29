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Неизвестные обстреляли дом в поселке Бзыбь

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Инцидент произошел в поселке Бзыбь Гагрского района примерно в 19:50 в воскресенье 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные обстреляли домовладение гражданина Т.К. Барциц в поселке Бзыбь, сообщили Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел примерно в 19:50 в поселке Бзыбь Гагрского района.

По указанию министра внутренних дел республики Раули Смыр личный состав Гудаутского РОВД, УВД по Гагрскому району и оперативный состав подразделений центрального аппарата МВД подняты по тревоге.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Пострадавших нет, приняты меры по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.



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