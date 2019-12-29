Неизвестные обстреляли дом в поселке Бзыбь

СУХУМ, 29 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Неизвестные обстреляли домовладение гражданина Т.К. Барциц в поселке Бзыбь, сообщили Sputnik Абхазия в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел примерно в 19:50 в поселке Бзыбь Гагрского района.
По указанию министра внутренних дел республики Раули Смыр личный состав Гудаутского РОВД, УВД по Гагрскому району и оперативный состав подразделений центрального аппарата МВД подняты по тревоге.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Пострадавших нет, приняты меры по установлению и задержанию лиц, совершивших преступление.