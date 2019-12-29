Неизвестные обстреляли дом в поселке Бзыбь

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор событий в республике с 23 по 29 декабря.

Начиная с 17 декабря и до конца праздничного периода, бегущая строка на арт-елке в главном универмаге Москвы знакомит посетителей с новогодними традициями разных стран. Сегодня - день Абхазии.