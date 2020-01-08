Украинский лайнер со 167 пассажирами потерпел крушение в Иране

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Украинский лайнер со 167 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает РИА Новости.
На борту рухнувшего в Тегеране украинского лайнера находились 167 пассажиров, сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.
"На борту упавшего украинского самолета, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров", - сообщил официальный представитель.
Шансов на то, что на борту потерпевшего крушение в Иране украинского лайнера есть выжившие, нет, сообщил агентству директор Управления по ЧС Ирана.
"Все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели тушат самолет.
Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 5:44, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.
"PS752 вылетел из Тегерана в 5:42. Последние данные получены в 5:44, - говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp— Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.
По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
Видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана уже опубликовано в социальных сетях.
На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский Boeing 737.
#Breaking First footage of the Ukrainian airplane while on fire falling near #Tehran pic.twitter.com/kGxnBb7f1q— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 8 января 2020 г.
Компания Boeing в курсе сообщений о крушении украинского лайнера у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни и в настоящее время собирает информацию, заявил РИА Новости представитель компании.
"Мы в курсе сообщений прессы из Ирана, мы собираем информацию", - заявили в Boeing.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید میدانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB— هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) 8 января 2020 г.
Киевский международный аэропорт "Борисполь" пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.