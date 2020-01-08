Украинский лайнер со 167 пассажирами потерпел крушение в Иране

Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Украинский лайнер со 167 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает РИА Новости.

На борту рухнувшего в Тегеране украинского лайнера находились 167 пассажиров, сообщил представитель минавиации Ирана Джаафар Заде.

"На борту упавшего украинского самолета, направлявшегося в Киев, находились 167 пассажиров", - сообщил официальный представитель.

Шансов на то, что на борту потерпевшего крушение в Иране украинского лайнера есть выжившие, нет, сообщил агентству директор Управления по ЧС Ирана.

"Все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели тушат самолет.

Украинский рейс PS752 вылетел из Тегерана в 5:42 утра и перестал передавать данные спустя 2 минуты - в 5:44, сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

"PS752 вылетел из Тегерана в 5:42. Последние данные получены в 5:44, - говорится в сообщении Flightradar в его аккаунте в Twitter.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) 8 января 2020 г.

По информации агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

Видео крушения украинского самолета в аэропорту Тегерана уже опубликовано в социальных сетях.

На видео можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя огненный хвост. Очевидцы пишут, что это и есть украинский Boeing 737.