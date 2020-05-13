Автомобиль с детьми врезался в магазин в Сухуме

Авария произошла в Сухуме, примерно в 20:30. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль врезался в магазин на углу улиц Званба и Аиааира в среду 13 мая.

Авария произошла примерно в 20:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На место ДТП прибыла машина скорой помощи.

В машине находились дети. По словам дежурного фельдшера скорой помощи, троих детей, сидевших в машине, на попутном автомобиле отправили в Республиканскую детскую больницу на осмотр, чтобы исключить возможные повреждения.

"С собой мы увезли одну женщину, которая работает рядом в магазине, у нее была травма колена. Мы собирались доставить ее в Республиканскую больницу, но по дороге остановились в районе вокзала, где произошла еще одна авария - сбили женщину. Во время нашей остановки женщина, которая ехала с нами, от нас буквально сбежала", - объяснила фельдшер.

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Сбитую в районе железнодорожного вокзала женщину доставили в Республиканскую больницу. Ее состояние ближе к тяжелому, отметили в скорой помощи.