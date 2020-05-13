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Автомобиль с детьми врезался в магазин в Сухуме

© Sputnik
Происшествия
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245902
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20200513/1030125339/Avtomobil-s-detmi-vrezalsya-v-magazin-v-Sukhume.html

Авария произошла в Сухуме, примерно в 20:30. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль врезался в магазин на углу улиц Званба и Аиааира в среду 13 мая. 

Авария произошла примерно в 20:30. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. На место ДТП прибыла машина скорой помощи.

В машине находились дети. По словам дежурного фельдшера скорой помощи, троих детей, сидевших в машине, на попутном автомобиле отправили в Республиканскую детскую больницу на осмотр, чтобы исключить возможные повреждения. 

"С собой мы увезли одну женщину, которая работает рядом в магазине, у нее была травма колена. Мы собирались доставить ее в Республиканскую больницу, но по дороге остановились в районе вокзала, где произошла еще одна авария - сбили женщину. Во время нашей остановки женщина, которая ехала с нами, от нас буквально сбежала", - объяснила фельдшер.

© Sputnik
Авария

Сбитую в районе железнодорожного вокзала женщину доставили в Республиканскую больницу. Ее состояние ближе к тяжелому, отметили в скорой помощи.



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