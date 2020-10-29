Женщина обезглавлена в центре Ниццы: что происходит во Франции

Сотрудники французских правоохранительных органов устанавливают личность преступника и выясняют его мотивы.

СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Неизвестный мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам-де-Ницца и обезглавил женщину в Ницце в четверг 29 октября.

Нападение в церкви

Трагедия произошла рано утром в четверг. По сообщениям французских правоохранителей, мужчина вошел в церковь и сначала обезглавил ножом женщину, а затем ранил еще двух человек. Все трое скончались.

Очевидцы также говорили о выстрелах, которые были слышны в районе базилики Нотр-Дам-де-Ницца.

Преступник был быстро задержан, при задержании он получил ранения. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают его личность и выясняют мотивы преступления.

Одной из версий мотива нападения - заявление президента Франции об исламе, в частности, что религия находится в кризисе и необходимо построить "французский, просвещенный ислам".

Что происходит сейчас

Произошедшее утром в Ницце уже назвали терактом. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, нападение устроил радикализированный мусульманин.

Премьер-министр страны Жан Кастекс объявил, что во Франции введен план по противодействию терроризму Vigipirate.

"Ответ правительства будет твердым, беспощадным и немедленным. Я уже принял решение о введении плана Vigipirate на всей территории страны", - заявил Кастекс, выступая в Нацсобрании Франции.

Премьер также подчеркнул, что президент Эммануэль Макрон созовет Совет безопасности утром в пятницу.

Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры. В город направился президент Франции.

В Кремле ситуацию в Ницце назвали "ужасающей трагедией".

"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце, это ужасающая абсолютно трагедия. И я воздержусь от каких-то дальнейших комментариев по этому вопросу", – сказал Песков журналистам.

Владимир Путин направил своему французскому коллеге телеграмму с соболезнованиями, подчеркнув, что россияне разделяют гнев и скорбь Франции. Президент России также отметил, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий мирового сообщества.

Случай с обезглавливанием стал вторым за месяц во Франции. 16 октября в Париже молодой человек аналогичным способом убил преподавателя истории Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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