Мощный взрыв прогремел во Владикавказе

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по республике Северная Осетия–Алания организована доследственная проверка.

СУХУМ, 12 фев - Sputnik. Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе.

Предварительной причиной ЧП, по данным экстренных служб, стал взрыв газа. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что в подвале здания находились кислородные баллоны.

Здание супермаркета во Владикавказе полностью "сложилось" после взрыва, пожара при этом не было, экстренные службы приступили к разбору завалов.

Как сообщил начальник ГУМЧС по Северной Осетии Александр Хоружий, предположительно, есть пострадавшие.

Дома, находящиеся рядом с супермаркетом во Владикавказе, где произошел взрыв, по предварительным данным, повреждений не получили, до них от здания примерно 100 метров.

Александр Хоружий также сообщил, что около 120 человек разбирают завалы на месте взрыва во Владикавказе, еще 100 на подходе.

В ходе спасательных работ обнаружен один человек, он не пострадал, в настоящее время с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по республике Северная Осетия – Алания организована доследственная проверка.