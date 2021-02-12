17:58 12 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.94
  • EUR89.61
Поиск

МЧС Абхазии готово помочь в ликвидации последствий взрыва во Владикавказе

© Foto / МЧС РФ
Происшествия
Получить короткую ссылку
52231
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0c/1031821840.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Incidents/20210212/1031821793/MChS-Abkhazii-gotovo-pomoch-v-likvidatsii-posledstviy-vzryva-vo-Vladikavkaze-.html

Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. Предварительной причиной ЧП, по данным экстренных служб, стал взрыв газа.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния связался по телефону с начальником главного управления МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

"Он выразил слова поддержки в связи со взрывом во Владикавказе и готовность оказать всяческую помощь со стороны МЧС Абхазии при ликвидации последствий взрыва", - заметили в ведомстве.

Российские коллеги поблагодарили МЧС Абхазии за готовность оказать помощь, но пока справляются своими силами.

© Foto / МЧС РФ
Мощный взрыв прогремел во Владикавказе

Мощный взрыв прогремел в пятницу утром в супермаркете по улице Гагкаева во Владикавказе. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по республике Северная Осетия–Алания организована доследственная проверка.

Предварительной причиной ЧП, по данным экстренных служб, стал взрыв газа. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что в подвале здания находились кислородные баллоны.

Здание супермаркета во Владикавказе полностью "сложилось" после взрыва, пожара при этом не было, экстренные службы приступили к разбору завалов. 

 


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Празднование лунного Нового года в мире
Очевидцы рассказали о взрыве во Владикавказе
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться